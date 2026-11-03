El demócrata Chris Pappas será el primer hombre abiertamente gay en el Senado de EE UU

Nueva York, Estados Unidos.- El candidato demócrata por New Hampshire al Senado, Chris Pappas, venció este martes 3 de noviembre a su rival republicano, según proyecciones de las cadenas NBC y CNN, y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos.

Pappas se impuso al republicano John Sununu y mantuvo el escaño para la bancada demócrata que hasta ahora ocupaba la senadora Jeanne Shaheen.

Shaheen cederá el relevo a Pappas tras 18 años en el cargo.