James Talarico se convierte en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años

Austin, Estados Unidos.- El demócrata James Talarico se convirtió este martes en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años, según proyecciones de NBC News, CNN y CBS, y logró un escaño clave para que su partido se haga con la mayoría en la Cámara Alta.



El pastor presbiteriano y educador, de 37 años, se ha impuesto al candidato republicano Ken Paxton, exfiscal general del estado que era una apuesta personal del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a ser una figura plagada por varios escándalos de corrupción.



En una carrera que se preveía apretada, Talarico se imponía por 20 puntos porcentuales con en torno al 70 % del voto escrutado, según datos de AP, y ha acabado por hacer historia en un estado donde el presidente Donald Trump ganó por más de 13 puntos porcentuales en las presidenciales de 2024 y donde no se elegía a un senador demócrata desde 1988.