Delfina Aimino conoció a Tomás a través de una aplicación de citas y fue asesinada en Año Nuevo

Villa María, Argentina.- Delfina Aimino era una joven de 22 años que conoció a Tomás Ariel Mulinetti, de 23, a través de una aplicación de citas. Acordaron verse después del festejo de Año Nuevo y, según las investigaciones, él la asesinó. El cuerpo de Delfina fue hallado sin vida en Villa María, Córdoba, Argentina, luego de que un vecino que paseaba a su perro alertara a la Policía. Al momento de ser encontrada no portaba identificaciones, por lo que su identidad fue confirmada varias horas después.

La autopsia indicó que la joven presentaba signos de agresión y heridas provocadas por un arma blanca, además de señales de que intentó defenderse. Los análisis revelan que recibió 20 puñaladas. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para los estudios forenses, mientras la Policía Científica trabajó en la reconstrucción de sus últimas horas. Las autoridades identificaron a Tomás Ariel Mulinetti, de 23 años, estudiante de ingeniería electromecánica, como el principal sospechoso del crimen. El joven fue arrestado durante un allanamiento en una vivienda del barrio Trinitarios.