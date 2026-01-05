Delfina Aimino conoció a Tomás a través de una aplicación de citas y fue asesinada en Año Nuevo

Villa María, Argentina.- Delfina Aimino era una joven de 22 años que conoció a Tomás Ariel Mulinetti, de 23, a través de una aplicación de citas. Acordaron verse después del festejo de Año Nuevo y, según las investigaciones, él la asesinó.
El cuerpo de Delfina fue hallado sin vida en Villa María, Córdoba, Argentina, luego de que un vecino que paseaba a su perro alertara a la Policía.
Al momento de ser encontrada no portaba identificaciones, por lo que su identidad fue confirmada varias horas después.
La autopsia indicó que la joven presentaba signos de agresión y heridas provocadas por un arma blanca, además de señales de que intentó defenderse. Los análisis revelan que recibió 20 puñaladas.
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para los estudios forenses, mientras la Policía Científica trabajó en la reconstrucción de sus últimas horas.
Las autoridades identificaron a Tomás Ariel Mulinetti, de 23 años, estudiante de ingeniería electromecánica, como el principal sospechoso del crimen.
El joven fue arrestado durante un allanamiento en una vivienda del barrio Trinitarios.
Las investigaciones señalan que Delfina y Mulinetti habían tenido contacto a través de una aplicación de citas y acordaron encontrarse la noche del 31 de diciembre, tras el brindis de Año Nuevo.
Ambos se habrían trasladado en el vehículo del acusado. Una de las pistas clave para el expediente fue un comprobante de una estación de servicio, que permitió establecer movimientos y horarios previos al crimen.
Tras el hecho, el sospechoso habría pasado varias horas limpiando el vehículo. Mulinetti quedó detenido e imputado por homicidio calificado por violencia de género.
En el operativo, la Policía de Córdoba secuestró elementos de valor probatorio: un automóvil Ford Ka, teléfonos celulares, prendas de vestir y una navaja, que presuntamente habría sido utilizada en el ataque.
Cuando aún no amanecía el jueves, el cuerpo de Delfina fue encontrado en un descampado ubicado entre los predios de la Universidad Nacional de Villa María y la Sociedad Rural, cerca de la ruta 9, al norte de la ciudad cabecera del departamento General San Martín.