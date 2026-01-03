Daniel Ortega exige liberación de Nicolás Maduro y defiende soberanía de Venezuela

En un pronunciamiento, bajo el título 'Nicaragua por la verdad, la paz, la justicia y la vida', el Gobierno nicaragüense pidió el "respeto la soberanía del pueblo de Venezuela", y se "unió al clamor del mundo entero, que desde un profundo rechazo afirmamos que seguiremos luchando para que impere el derecho internacional y las soberanías".

San José, Nicaragua.- El Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, exigieron este sábado el respeto a la soberanía de Venezuela y la liberación de Nicolás Maduro , que fue capturado esta madrugada en Caracas por fuerzas especiales de Estados Unidos acusado de supuesto narcoterrorismo.

Resalta de igual forma que con los acontecimientos de este día en Venezuela la paz ha sido "profundamente herida" y que "la familia humana, la comunidad de naciones, urgimos que se reinstale como absoluto reflejo de la dignidad de los pueblos".

En ese mismo contexto, el Gobierno que copresiden Ortega y Murillo señala que "acompañan de corazón" el llamado de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, "a defender la verdad, la justicia y la vida, y a exigir la liberación inmediata del Compañero Nicolás Maduro y de la Compañera Cilia Flores", su esposa.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron llevados a Nueva York, donde serán juzgados en una corte federal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.