El crudo de Texas cae un 5,5% hasta los 80 dólares por la paz entre EE UU e Irán

A las 12:08 hora local (16:08 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el de referencia en EE UU, restaban 4,67 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía este lunes en la media jornada un 5,5 %, hasta 80,21 dólares el barril, presionado por el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

En los primeros compases de la sesión, el precio del Texas llegó a situarse por debajo de los 80 dólares por primera vez desde marzo.

El acuerdo de Washington y Teherán busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó hoy que ambos países firmaron el domingo "virtualmente" el acuerdo de paz, cuya formalización está prevista para este viernes en un acto en Suiza.

Con él, se prorroga el alto fuego vigente desde el 8 de abril por 60 días más y se sienta un marco negociador para futuras negociaciones sobre el acuerdo nuclear.

Los compromisos garantizan también la apertura del estrecho de Ormuz, por el que pasaba aproximadamente el 20 % del crudo mundial, y un progresivo levantamiento de sanciones a Teherán.

No obstante, algunos analistas aún dudan de la eficacia inmediata del acuerdo en el estrecho de Ormuz.

"Debido a la falta de detalles y a un historial de garantías excesivamente optimistas, creemos que la situación de seguridad para la industria naviera sigue siendo volátil y aún consideramos muy arriesgado que los buques inicien sus travesías (en Ormuz)", apunta Jakob Larsen, director de seguridad y protección de la firma Bimco, en unas declaraciones recogidas por CNBC. EFE