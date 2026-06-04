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El petróleo de Texas cae un 3,48 % tras disiparse el temor a una guerra con Irán

El barril de Texas bajó a 92,68 dólares después de que Donald Journal informara que Donald Trump descarta reiniciar el conflicto armado contra Teherán

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 08:16
El petróleo de Texas cae un 3,48 % tras disiparse el temor a una guerra con Irán

El precio del barril de Texas bajó un 3,48 % tras alejarse la amenaza de un conflicto armado entre Estados Unidos e Irán.

 Foto: EFE

Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este jueves un 3,48 %, hasta 92,68 dólares el barril, tras las informaciones de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechaza reanudar la guerra contra Irán, según The Wall Street Journal.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 3,34 dólares respecto al cierre del martes.

Trump dice que las negociaciones con Irán "avanzan de manera constructiva" pero sin prisas

El precio del crudo cayó al inicio de la sesión después de que el WSJ publicara una información, citando a responsables estadounidenses, que da algo de esperanza a los inversores tras semanas pendientes de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El mandatario estadounidense habría dicho a sus asesores que no reanudará la guerra total contra Irán a menos que mueran soldados estadounidenses.

Sin embargo, las hostilidades intercambiadas entre Washington y Teherán en los últimos días en Oriente Medio siguen poniendo en riesgo el alto el fuego.

Además, Israel y el Líbano acordaron este miércoles un alto el fuego entre ambos países.

Irán había puesto el cese de la ofensiva israelí contra el Líbano como una de las condiciones para cerrar un acuerdo de paz con Estados Unidos.

Mientras, EE UU e Irán siguen inmersos en sus negociaciones para poner fin a la guerra, que ya se extiende más de tres meses, y para reabrir el estrecho de Ormuz, que antes del inicio de las hostilidades era clave para el transporte de una quinta parte del petróleo mundial. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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