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Irán advierte a EE UU: el alto al fuego incluye al Líbano ante ataques israelíes

Irán acusa a Estados Unidos e Israel de violar la tregua tras los bombardeos en Beirut y avisa que el pacto corre peligro en plenas negociaciones

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 06:26
Irán advierte a EE UU: el alto al fuego incluye al Líbano ante ataques israelíes

Irán insiste en que alto el fuego incluye Líbano y alerta de consecuencias por los ataques.

 Foto: EFE

Teherán.- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, insistió este lunes en que el alto el fuego en vigor con Estados Unidos incluye el Líbano, país que está siendo duramente atacado por Israel.

“El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano”, dijo en X el jefe de la diplomacia iraní.

Araqchí consideró que la violación del alto el fuego establecido el 8 de abril “en un solo frente constituye una violación del alto el fuego en todos los frentes”.

Y afirmó que “Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación”.

En las últimas horas varios altos cargos iraníes han insistido en que el alto el fuego en vigor desde el 8 de abril con Estados Unidos incluía el fin de las hostilidades en el Líbano, pero el Estado judío ha continuado atacando al país árabe y hoy mismo el primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció bombardeos contra Beirut.

Entre ellos se encuentra el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien advirtió que Estados Unidos e Israel pagarán por lo que Teherán considera el incumplimiento de la tregua.

“Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura”, aseguró en X esta mañana.

Estas nuevas tensiones se producen en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

En medio de estas negociaciones Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques esta madrugada, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y la respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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