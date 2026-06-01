Irán acusa a EE UU de incumplir alto el fuego ante bloqueo de puertos

Teherán, Irán.-El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este lunes que Estados Unidos está incumpliendo el alto el fuego con el bloqueo naval que mantiene sobre los buques del país persa y al tolerar los ataques israelíes contra el Líbano.

“El bloqueo naval y la escalada de crímenes de guerra en el Líbano por parte del régimen sionista genocida son una clara prueba del incumplimiento del alto el fuego por parte de Estados Unidos”, dijo en X el ex general de la Guardia Revolucionaria.

Qalibaf, quien está al frente del equipo iraní que negocia Estados Unidos, advirtió que el país norteamericano pagará por lo que Teherán considera el incumplimiento del alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.