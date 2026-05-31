"14 años más joven", así está el corazón de Donald Trump, según su médico

Washington, Estados Unidos.- Un informe médico divulgado por la Casa Blanca asegura que la salud cardiovascular del presidente estadounidense, Donald Trump, equivale a la de una persona 14 años más joven, un dato incluido en una evaluación médica que describe al mandatario, de 79 años, en un estado de salud "excelente" y cognitivamente pleno.

Según el informe firmado por el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, Trump tiene una "edad cardíaca" de 65 años, pese a que cumplirá 80 años el próximo 14 de junio.

Los resultados de la evaluación, realizada el 26 de mayo en el centro médico militar Walter Reed, destacan además una función cardíaca normal, sin evidencia de insuficiencia cardíaca ni otras afecciones cardiovasculares significativas.