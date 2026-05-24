Trump dice que las negociaciones con Irán "avanzan de manera constructiva" pero sin prisas

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que las conversaciones de paz con Irán "avanzan de manera constructiva", pero dijo que ha ordenado a su equipo negociador que no se apresure y que garantice que el acuerdo sea verdaderamente positivo. "Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes para que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado", dijo en su red Truth Social. El mandatario agregó que el bloqueo marítimo que Estados Unidos impuso a los puertos iraníes y que ha forzado el desvío de un centenar de buques "se mantendrá en plena vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo". "Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!", agregó.

Si bien Trump admitió que la "relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva", también subrayó que Teherán debe "comprender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear". Según filtraciones a medios, el acuerdo que están a punto de cerrar Estados Unidos e Irán incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones contra Irán, la descongelación de fondos iraníes bloqueados y una tregua de 60 días para negociar un pacto nuclear. El borrador ha sido criticado por algunos senadores republicanos, que consideran que Estados Unidos estaría cediendo demasiado frente a la República Islámica. En su mensaje, Trump se defendió y aseguró que este será mejor que el acuerdo nuclear que cerró el entonces presidente Barack Obama con Irán en 2015, y que el republicano considera "uno de los peores" que jamás haya firmado Estados Unidos.