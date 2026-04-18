Costa Rica recibe segundo grupo de 22 migrantes deportados por EEUU como parte de convenio

San José, Costa Rica- Costa Rica recibió el viernes a 22 migrantes de varias nacionalidades deportados por Estados Unidos que conforman el segundo grupo que llega al país como parte de un convenio bilateral que establece la posibilidad de realizar un vuelo de este tipo por semana.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) informó que el grupo está conformado por ocho migrantes brasileños, tres rumanos, tres uzbekos, dos chinos, dos azerbaiyanos, un irlandés, un indio, un vietnamita y un bielorruso.

Este segundo vuelo arribó a la Base 2 del Ministerio de Seguridad, ubicada en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, en las afueras de San José, al igual que lo hizo el primer vuelo el pasado sábado 11 de abril.

En el grupo que llegó a Costa Rica este viernes hay una persona menor de edad de nacionalidad rumana que está acompañada por su padre, y una persona adulta mayor nacional de Irlanda, explicó la DGME.

"Una vez realizado su control migratorio, se les da una atención primaria que consiste en explicarles el proceso a través de traductores, y junto a Cruz Roja se verifica que se encuentren bien de salud", indicó la información oficial.