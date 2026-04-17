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Joven apuñala a su novia, avisa a la polícía y luego se lanza de un octavo piso en Argentina

El caso salió a la luz tras una llamada al 911 realizada por el propio agresor, quien aseguró que la joven se había autolesionado, versión que fue descartada por la investigación

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 18:32
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En el centro de Rosario, Argentina, se desencadenó una tragedia que conmociona al país, un joven de 22 años asesinó a su novia de una puñalada en el cuello, luego llamó al 911 para que la atendieran y horas después se suicidó tras arrojarse desde la terraza de un edificio.

 Foto: Cortesía
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La investigación apunta a un femicidio seguido de suicidio, luego de que la Policía encontrara a la joven sin vida en la cama del departamento que ambos compartían.

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Valentín Daniel Alcida, el agresor, dejó dos cartas en la vivienda donde confesaba el crimen y anticipaba que planeaba quitarse la vida, según detallaron las autoridades.

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La dramática secuencia salió a la luz tras la llamada al 911 realizada por el propio joven minutos antes de lanzarse al vacío desde el octavo piso.

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Alcida pidió ayuda y afirmó que su novia se había autoapuñalado, pero la escena hallada por la Policía cambió por completo la hipótesis inicial.

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En el departamento los investigadores encontraron a la víctima, Sophia Civarelli con una herida mortal en el cuello y un cuchillo de cocina en la mano.

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La principal hipótesis de la fiscalía surgió tras pericias, testimonios y análisis de celulares que revelarían antecedentes de violencia de género.

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Una amiga del joven, quien estaba con él momentos antes del suicidio, permanece en estado de shock y aún no ha podido declarar ante la Justicia.

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El agresor llegó al edificio de su amiga en la madrugada sin contarle lo sucedido; ambos subieron a la terraza y minutos después ocurrió el trágico desenlace.

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Tras la caída, el joven fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció horas más tarde pese a los esfuerzos médicos.

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Los cuerpos de ambos fueron trasladados al Instituto Médico Legal para realizar las autopsias bajo protocolo de femicidio.

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Los investigadores buscan precisar la hora exacta del crimen, que habría ocurrido el día anterior al suicidio.

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