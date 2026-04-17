Joven apuñala a su novia, avisa a la polícía y luego se lanza de un octavo piso en Argentina

En el centro de Rosario, Argentina, se desencadenó una tragedia que conmociona al país, un joven de 22 años asesinó a su novia de una puñalada en el cuello, luego llamó al 911 para que la atendieran y horas después se suicidó tras arrojarse desde la terraza de un edificio.
La investigación apunta a un femicidio seguido de suicidio, luego de que la Policía encontrara a la joven sin vida en la cama del departamento que ambos compartían.
Valentín Daniel Alcida, el agresor, dejó dos cartas en la vivienda donde confesaba el crimen y anticipaba que planeaba quitarse la vida, según detallaron las autoridades.
La dramática secuencia salió a la luz tras la llamada al 911 realizada por el propio joven minutos antes de lanzarse al vacío desde el octavo piso.
Alcida pidió ayuda y afirmó que su novia se había autoapuñalado, pero la escena hallada por la Policía cambió por completo la hipótesis inicial.
En el departamento los investigadores encontraron a la víctima, Sophia Civarelli con una herida mortal en el cuello y un cuchillo de cocina en la mano.
La principal hipótesis de la fiscalía surgió tras pericias, testimonios y análisis de celulares que revelarían antecedentes de violencia de género.
Una amiga del joven, quien estaba con él momentos antes del suicidio, permanece en estado de shock y aún no ha podido declarar ante la Justicia.
El agresor llegó al edificio de su amiga en la madrugada sin contarle lo sucedido; ambos subieron a la terraza y minutos después ocurrió el trágico desenlace.
Tras la caída, el joven fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció horas más tarde pese a los esfuerzos médicos.
Los cuerpos de ambos fueron trasladados al Instituto Médico Legal para realizar las autopsias bajo protocolo de femicidio.
Los investigadores buscan precisar la hora exacta del crimen, que habría ocurrido el día anterior al suicidio.