Washington.- El congresista demócrata por California Jimmy Gómez anunció este lunes que renunciará a su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de que el Comité de Ética hiciera público un informe en el que asegura haber encontrado "pruebas sustanciales" de conducta sexual inapropiada. Las abogadas de la mujer declararon a CNN que el informe del Comité "confirma que el congresista Gómez acosó y agredió sexualmente" a su representada "mientras trabajaba como asistente en el Capitolio".

"El representante Gómez abusó del poder que le otorgaron los votantes al agredir a esta joven, destruyendo de hecho sus sueños de una carrera en el servicio público", declararon las abogadas Lisa J. Banks y Sarah E. a la cadena estadounidense que aseguran incluye insinuaciones sexuales no deseadas y contacto sexual con una empleada de la Cámara. Aunque Gómez tenía previsto dejar el cargo el 3 de enero, cuando termina la legislatura, ya que perdió la reelección en las elecciones de medio mandato, renunciará el próximo 1 de diciembre para permitir que su "equipo cierre los asuntos y atienda las necesidades importantes de los ciudadanos". El congresista afirmó que, pese a tener "importantes desacuerdos" con las conclusiones del informe, no vio "otra alternativa que renunciar". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse