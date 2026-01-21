Conductor de tren accidentado en España advirtió antes de la tragedia y pidió parar el tráfico

Madrid, España.- El conductor del tren Iryo siniestrado en España advirtió en una llamada al centro de mando de Atocha que había sufrido "un enganchón" a la altura de Adamuz, Córdoba (centro-sur), mientras que en una segunda comunicación avisó de que el tren había sufrido un descarrilamiento y que estaba invadiendo la vía contigua, por lo que pidió parar el tráfico en las vías "urgentemente".

Según el audio publicado por Cordópolis/eldiario.es, el conductor explica en una primera llamada al centro de mando de Atocha que tenía el tren "bloqueado" y que no se podía mover, además de añadir que debía "reconocer" la situación del tren.

También se escucha cómo el trabajador de Atocha pide al conductor que baje los pantógrafos, el mecanismo del tren que toma electricidad de la catenaria, y éste le responde: "Más abajo no pueden estar".