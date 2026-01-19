Captura Nicolás Maduro
Accidente ferroviario en España deja 39 muertos y más de 100 heridos
Un accidente ferroviario en el sur de España involucró a un tren de Iryo y otro de Renfe, dejando 39 muertos y más de 100 heridos. El presidente Pedro Sánchez visitó la zona y el servicio ferroviario en la línea Madrid–Sevilla permanece suspendido.
Jefry Sánchez
seguir +
Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 15:55
