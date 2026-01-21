Autoridad forense colombiana confirma cuatro menores muertos en combate entre disidencias

De acuerdo con el reporte oficial, de los 26 cuerpos recibidos por los equipos forenses en la sede de la entidad en Villavicencio , 21 corresponden a hombres y cinco a mujeres, y entre las víctimas menores de edad hay un hombre y tres mujeres.

Bogotá, Colombia.- El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia confirmó este miércoles que entre los 26 cuerpos sin vida recuperados tras un combate entre disidencias de las FARC en la zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare (sur), se encuentran los de cuatro menores de edad.

El Ejército colombiano confirmó el lunes pasado la muerte de 26 guerrilleros en combates entre dos de las principales disidencias de las antiguas FARC en una zona rural del municipio de El Retorno entre el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC) y el Bloque Jorge Suárez Briceño, que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

El EMC, es liderado por Néstor Gregorio Vera , alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), mientras que el jefe del EMBF es Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Aunque el Gobierno colombiano mantiene diálogos con algunos sectores de esa organización, el EMC ha sufrido divisiones internas que han derivado en enfrentamientos armados entre sus propias facciones en regiones estratégicas como el Guaviare.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada sobre el riesgo de enfrentamientos armados en el Guaviare y, mediante alertas tempranas, ha denunciado la presencia y expansión de disidencias de las FARC en ese departamento, así como el impacto de sus disputas en la población civil, incluyendo amenazas, desplazamientos forzados y confinamientos.