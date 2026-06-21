Colombianos acuden a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro

Bogotá,Colombia.- Los colegios electorales de Colombia abrieron este domingo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la que se escogerá al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. Las urnas, que comenzaron a recibir votos a las 8:00 hora local (13:00 GMT), permanecerán abiertas ocho horas, hasta las 16:00 hora local (21:00 GMT), y una vez cierren iniciará el conteo preliminar para saber quien será el presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. En el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, estuvieron el presidente colombiano, Gustavo Petro; el registrador nacional (entidad que organiza las elecciones), Hernán Penagos; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y otras autoridades.

Las autoridades asistentes al acto coincidieron en hacer un llamado a que en el país haya "paz electoral" y a que se respeten los resultados, ante el manto de duda que ha tendido Petro sobre estas elecciones. "Hoy el llamado es a la ciudadanía, a que salga a votar con entusiasmo, a que revalide sus principios democráticos", dijo Penagos y agregó que los colombianos deben ser "capaces de resolver pacíficamente" las "diferencias políticas". Petro, por su parte, pidió a los colombianos "salir a votar como sea, venciendo todo obstáculo, dificultad geográfica o logística", e insinuó que el resultado que acatará será el del escrutinio que hagan los jueces de la república, y no el conteo preliminar de las elecciones. "A los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez", expresó el mandatario. Las encuestas de intención de voto dan en primer lugar al abogado De la Espriella, fundador del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado en la primera vuelta y tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante de Cepeda, senador del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro.