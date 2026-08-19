Colombia registra 314 fallecidos diez días después del terremoto de magnitud 7,4

Bogotá, Colombia.- A diez días del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia, las autoridades actualizaron este miércoles 19 de agosto el balance de víctimas y daños, con 314 personas fallecidas y otras 262 que permanecen desaparecidas.
De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el desastre también deja 4,437 personas heridas y 364 rescatadas durante las labores de emergencia.
La magnitud de la tragedia se refleja además en el número de afectados, con al menos 147,464 familias, equivalentes a 262,154 personas, perjudicando a 471 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.
El número de viviendas destruidas aumentó a 30,664, mientras que otras 136.946 tienen daños y 302 edificios han colapsado, estos últimos principalmente en Cali y Pereira, capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, respectivamente.
Los efectos alcanzaron igualmente servicios esenciales. Las autoridades reportaron daños en 352 centros de salud, 3,470 centros educativos y 4,971 centros comunitarios, además de afectaciones en carreteras, acueductos y puentes.
En materia de infraestructura vial y transporte, fueron contabilizados daños en 449 vías, 105 acueductos, 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos.
El sismo, ocurrido el 10 de agosto, es considerado el más fuerte registrado en Colombia durante este siglo. Su epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico.
Además del Chocó, el movimiento telúrico afectó a departamentos como Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Risaralda, dejando un amplio impacto humano y material mientras continúan las labores de atención y recuperación.