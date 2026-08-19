Colombia registra 314 fallecidos diez días después del terremoto de magnitud 7,4

Bogotá, Colombia.- A diez días del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia, las autoridades actualizaron este miércoles 19 de agosto el balance de víctimas y daños, con 314 personas fallecidas y otras 262 que permanecen desaparecidas.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el desastre también deja 4,437 personas heridas y 364 rescatadas durante las labores de emergencia.

La magnitud de la tragedia se refleja además en el número de afectados, con al menos 147,464 familias, equivalentes a 262,154 personas, perjudicando a 471 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.