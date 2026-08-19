De la Espriella presenta un libro con casos de presunta corrupción en el gobierno de Petro

Bogotá, Colombia.-El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó este martes a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a otros entes de control el 'Libro de la Verdad' que tiene un compendio de denuncias de presunta corrupción durante el mandato de su predecesor, Gustavo Petro (2022-2026).

"Pongo formalmente en sus manos el Libro Blanco, con la esperanza de que ustedes harán lo que en derecho corresponde", afirmó De la Espriella en un evento en Bogotá durante la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción.

La información fue recolectada durante las reuniones del fallido intento de traspaso de poder entre los equipos de De la Espriella y Petro, luego de que ambos líderes optaran por no verse cara a cara al término de la administración pasada y el arranque del nuevo Gobierno.

"Entregamos al país el Libro de la Verdad, con 82 casos documentados durante el proceso de empalme (transición de poder)", escribió en X el vicepresidente, José Manuel Restrepo, donde adjunto fotos del documento.