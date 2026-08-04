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Capturan a presunto responsable de provocar uno de los mayores incendios al noreste de EE UU

Un hombre de 37 años fue arrestado por presuntamente causar uno de los mayores incendios del noroeste de Estados Unidos, que dejó 65,000 personas evacuadas

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 10:56
Capturan a presunto responsable de provocar uno de los mayores incendios al noreste de EE UU

Aaron Farinacci, de 37 años, fue capturado al suponerlo responsable de provocar uno de los mayores incendios al noreste de Estados Unidos.

 Foto: Cortesía redes sociales y EFE

Miami, Estados Unidos.- La Policía del estado de Washington arrestó a un hombre de 37 años acusado de provocar intencionadamente uno de los mayores incendios que calcina esta región del noroeste de Estados Unidos, donde más de 65,000 personas han sido evacuadas.

El detenido es Aaron Farinacci, quien fue visto actuando de manera sospechosa cerca del lugar del origen del fuego antes de su inicio y fue denunciado por varios ciudadanos, según informó en una conferencia de prensa el alguacil de la Policía del condado de Spokane, John Nowels, uno de los más afectados.

Farinacci fue arrestado el lunes 03 de agosto en posesión de cerillas impermeables y un encendedor de butano, dos objetos que las autoridades aseguraron que pudo usar para iniciar el incendio.

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El sospechoso tiene antecedentes penales por homicidio involuntario en Arizona y se le impuso una fianza de un millón de dólares, agregó Nowels.

Según el oficial, Farinacci está detrás del incendio de Old Trails, que se desató el pasado sábado y es uno de los trece grandes incendios que arden actualmente en Washington.

Como resultado de las llamas, al menos 65,000 personas han sido evacuadas en el condado de Spokane, mientras que 700 hogares han quedado arrasados.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró el sábado la situación de emergencia estatal por la virulencia de los incendios.

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Hasta el momento no se han registrado muertos o heridos, aunque las autoridades aseguran que no han alcanzado algunas zonas arrasadas por tres focos de gran tamaño, todos ellos fuera de control.

Además de Washington, otros estados del noroeste de Estados Unidos, como Oregón o Montana, experimentan un fuerte repunte de los incendios en los últimos días, agravados por la intensa sequía en la región.

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Redacción web
Agencia EFE

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