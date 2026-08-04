Capturan a presunto responsable de provocar uno de los mayores incendios al noreste de EE UU

Miami, Estados Unidos.- La Policía del estado de Washington arrestó a un hombre de 37 años acusado de provocar intencionadamente uno de los mayores incendios que calcina esta región del noroeste de Estados Unidos, donde más de 65,000 personas han sido evacuadas.

El detenido es Aaron Farinacci, quien fue visto actuando de manera sospechosa cerca del lugar del origen del fuego antes de su inicio y fue denunciado por varios ciudadanos, según informó en una conferencia de prensa el alguacil de la Policía del condado de Spokane, John Nowels, uno de los más afectados.

Farinacci fue arrestado el lunes 03 de agosto en posesión de cerillas impermeables y un encendedor de butano, dos objetos que las autoridades aseguraron que pudo usar para iniciar el incendio.