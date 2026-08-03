Trump considera que "la inmigración ilegal está matando" a Europa

Washington, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que "la inmigración ilegal está matando a Europa" y que la situación de su país cuando los demócratas "tuvieron abiertas las fronteras" fue "mucho peor" que la entrada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta.

"Hay que detener la inmigración ilegal en Europa. Conozco Europa mejor que nadie, mejor que quienes la gobiernan, y tengo excelentes relaciones allí. Hay dos cosas que están acabando con Europa. La primera es la inmigración. La segunda es la energía", declaró Trump ante los medios en el Despacho Oval.

"Cuando vi lo que sucedió en España, me dije que nosotros teníamos una versión de eso, se podría decir que mucho peor. Permitimos la entrada de veinticinco millones de personas bajo el mandato de Joe Biden y los demócratas. Tuvimos fronteras abiertas, y países de todo el mundo enviaron a nuestro país a personas que ellos no querían", afirmó.

Trump se vanaglorió de que actualmente el país tiene la "mejor frontera" por la que "no ha entrado ni una sola persona" en quince meses, tras endurecer las políticas migratorias con deportaciones masivas, restricciones de visados y seguridad en frontera.