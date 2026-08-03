Al menos 1,206 menores acogidos en Ceuta y Melilla tras la crisis migratoria

Ceuta, España.-Al menos 1.206 menores extranjeros no acompañados permanecen en los centros de acogida de las ciudades españolas norteafricanas de Ceuta y Melilla, después de la entrada masiva irregular de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos, la mayoría a nado y a través de la frontera de Ceuta.

Desde el jueves pasado, decenas de miles de migrantes que superan con creces los 50.000 según el Ministerio del Interior español, a falta de una contabilización concreta, entraron a Ceuta y, en menor medida, a Melilla, de los que la gran mayoría ha vuelto voluntariamente a su país.

Ceuta, la ciudad que sufrió en mayor medida la crisis, acoge actualmente a 862 menores, aunque sus autoridades locales tienen constancia de que hay más escondidos por la ciudad. Por su parte, Melilla alberga a 344 menores en sus centros de protección, algo más del doble de los que tenía antes de la crisis migratoria.

En el caso de Ceuta, esos menores se encuentran en los dos centros de acogida de la ciudad y en otras dos instalaciones habilitadas especialmente, y la cifra se refiere solo a menores de nacionalidad marroquí.

Las autoridades locales indicaron que algunos de estos menores volvieron de forma voluntaria a Marruecos junto a sus padres, con los que habían realizado el cruce irregular por la frontera, y que la Policía Local sigue buscando a migrantes por la ciudad para indicarles que se dirijan a la frontera.