Brote de gripe aviar obliga a sacrificar 80,000 aves en Países Bajos tras decenas de focos

La Haya, Países Bajos.- Las autoridades neerlandesas confirmaron este miércoles un nuevo brote de gripe aviar en el sur del país, que obligó al sacrificio de unas 80,000 aves en una explotación de pollos, mientras Países Bajos aplica desde octubre medidas nacionales duras ante la sucesión de contagios en una de las principales economías agrícolas de Europa.

Este último foco se detectó en Uitwijk, en el sur del país, en una zona con alta densidad de aves, puesto que en un perímetro de 3 kilómetros operan cuatro granjas y en la zona ampliada de 10 kilómetros hay otras dos, que serán sometidas a una vigilancia intensiva durante las próximas dos semanas por parte de la Autoridad de Seguridad Alimentaria (NVWA).

Las autoridades sacrificarán ahora a los aproximadamente 80.000 animales de la instalación, siguiendo el protocolo de seguridad.