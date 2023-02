Prevén aumento en precio del huevo durante los próximos dos años en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El huevo es considerada la proteína más barata del mundo y el aumento en su precio es motivo de alarma, especialmente para los que no pueden pagar otro alimento.

EL HERALDO Plus, mediante un trabajo de campo en granjas de producción, entrevistas con expertos en el tema y la postura de la Anavih, encontró las respuestas, que no son precisamente alentadoras a futuro.

Norman Fasquelle Duman, presidente de la Anavih, atendió a EL HERALDO Plus para plasmar su punto de vista, ya que siendo productores han sido cuestionados por la población.

El alimento del ave es fundamental, se debe tomar en cuenta que la vida de una gallina ponedora es de 104 a 120 semanas, pero las primeras 24 semanas solo está en etapa de crecimiento, no produce ningún huevo, solo se alimenta.

Ahora no solo hay cuestiones externas, el costo de producción también aumentó por situaciones internas que son las únicas que el gobierno podría atender con voluntad.

La lentitud en Puerto Cortés obedece a una serie de medidas -también negligencia- como definir que un camión que sale del puerto solo podía llevar 20 toneladas de grano, antes eran 30 toneladas, situación que desembocó que para bajar el producto de un barco se necesitaran más camiones y choferes, sin contar que el peso era medido hasta que el camión ya estaba por salir y si no tenía lo requerido era obligado a regresarse y sacar lo que llevaba de más.

“Eso le metió presión al sistema para poder sacarlo de ahí, entonces viene un grano caro, lo metemos ahí y lo encarece más, lo queremos mover a nuestras plantas y lo encarecen más hasta que llega a un costo 30 a 40 por ciento arriba del costo que tuviese normalmente”, argumentó.

Hay más factores en la lista para que se prevea que en los próximos dos años el precio del huevo irá al alza. La avicultura está pagando un subsidio cruzado de energía eléctrica y está ubicada en la tarifa más alta de costo de energía. “Le dejamos en la mesa a la ministra que nos podrían subsidiar, uno de los mas altos es la energía... el costo del kilowatt paso de 4.74 lempiras a 6.22 lempiras”, estimó.

También el sector avícola recibía una exoneración del 15% de impuesto sobre venta en la importación de equipos, pero ese alivio entró en revisión con el nuevo gobierno, por ahora Anavih no está afuera, “pero todo lo que importamos este año en equipo no gozamos del beneficio porque está en revisión y digamos el que la metió en enero la recibió en diciembre y el de junio pues no ha llegado, hay una acumulación de exoneraciones en trámites por revisión por compra de equipo y eso nos ayudaría a mantener los costos”.

Por último, hay una intermediación, el productor aduce que su ganancia es de 40 centavos por huevo y que lo venden actualmente a 4.33 lempiras la unidad.

En las pulperías llega a valer hasta ocho lempiras, por lo que en la intermediación el precio sube 3.67 lempiras en un tema que tanto a los productores como al gobierno se les sale de la mano.