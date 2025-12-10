Congresista estadounidense felicita a María Corina Machado por su Premio Nobel de la Paz

Tegucigalpa, Honduras.- El congresista estadounidense Carlos Giménez expresó este miércoles un mensaje de felicitación y respaldo a la líder venezolana María Corina Machado, tras ser reconocida con el Premio Nobel de la Paz. En sus declaraciones, destacó el papel de Machado en la lucha democrática de Venezuela y el significativo impacto que ha tenido en la región. Giménez afirmó que es “un inmenso honor” acompañar a la delegación invitada a Oslo por Machado y subrayó la admiración que siente hacia ella.

“Gracias María Corina Machado por ser quien eres. Eres la líder más valiente que he conocido en mi vida. Es un inmenso honor para mí ser tu amigo y fiel hermano de lucha”, expresó. El congresista, de origen cubano y miembro de la comunidad de exiliados en Estados Unidos, reiteró que la dirigente venezolana representa un liderazgo que “sí se merecen los venezolanos”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Aseguró que su reconocimiento internacional envía un mensaje de esperanza para quienes continúan defendiendo la libertad de Venezuela.