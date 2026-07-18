Autoridades encuentran diez personas asesinadas en estado mexicano de Zacatecas

Ciudad de México, México.- Un total de diez personas asesinadas fueron encontradas por las autoridades este sábado en diversos municipios del estado de Zacatecas, centro-norte de México, entre ellos un exalcalde, informó la Fiscalía estatal. La violenta jornada reportó varios cuerpos sin vida colgados de un puente vehicular, otros abandonados en la vía pública y otro más en una carretera estatal. Las víctimas fueron halladas en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. Fuentes locales señalaron que entre las personas halladas sin vida esta el empresario y exalcalde del municipio de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez (2016-2018). En un comunicado, el secretario general del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, confirmó los 10 homicidios y dijo que en las investigaciones ya trabajan peritos y policías de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Reyes explicó que las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz "desplegaron un amplio operativo de seguridad en cada uno de los puntos", con el propósito de dar con las personas responsables y fortalecer la presencia de las autoridades en la zona. Mientras que el Grupo de Inteligencia Operativa "sesionará de manera extraordinaria para dar seguimiento a estos hechos". Reyes explicó que "aunque en los últimos años este tipo de hechos (violentos) se ha reducido de manera significativa" por la coordinación entre las instituciones de seguridad, "un acontecimiento de esta naturaleza exige una respuesta inmediata y contundente del Estado". Por su parte, el actual presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, expresó su "profunda consternación" y sus condolencias por la muerte del exalcalde.