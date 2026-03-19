Asaltan una fábrica de Prada en el norte de Italia y roban cientos de zapatos de lujo

Roma, Italia.- Un grupo organizado de entre seis y siete personas asaltó la madrugada de este jueves la planta de producción de la firma de lujo Prada en Dolo (Venecia, norte de Italia) y sustrajeron centenares de zapatos de alta gama valorados en cientos de miles de euros.

Los autores del robo, que se produjo alrededor de las 4:30 hora local (3:30 GMT), emplearon varios vehículos como arietes para forzar la entrada a la fábrica, especializada en la fabricación de calzado de lujo, según informaron medios italianos.

Además, los asaltantes bloquearon las carreteras cercanas utilizando coches robados, con el objetivo de retrasar la llegada de las patrullas policiales, que se vieron obligados a abandonar sus vehículos a cierta distancia y continuar su recorrido a pie.