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Asaltan una fábrica de Prada en el norte de Italia y roban cientos de zapatos de lujo

Un grupo criminal de al menos siete personas asaltó la planta de producción de la firma de lujo Prada en Dolo y robaron cientos de zapatos de alta gama

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 06:18
Asaltan una fábrica de Prada en el norte de Italia y roban cientos de zapatos de lujo

Los ladrones lograron huir de la escena con el botín antes de ser interceptados por las autoridades italianas.

 Foto: Cortesía

Roma, Italia.- Un grupo organizado de entre seis y siete personas asaltó la madrugada de este jueves la planta de producción de la firma de lujo Prada en Dolo (Venecia, norte de Italia) y sustrajeron centenares de zapatos de alta gama valorados en cientos de miles de euros.

Los autores del robo, que se produjo alrededor de las 4:30 hora local (3:30 GMT), emplearon varios vehículos como arietes para forzar la entrada a la fábrica, especializada en la fabricación de calzado de lujo, según informaron medios italianos.

Además, los asaltantes bloquearon las carreteras cercanas utilizando coches robados, con el objetivo de retrasar la llegada de las patrullas policiales, que se vieron obligados a abandonar sus vehículos a cierta distancia y continuar su recorrido a pie.

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Este retraso permitió a los ladrones huir con el botín antes de ser interceptados.

Tras el incidente, las autoridades italianas han comenzado a analizar las grabaciones de las cámaras de vigilancia tanto de la planta como de las zonas adyacentes para identificar a los responsables y determinar la ruta de escape utilizada.

Hasta el momento, no se han realizado detenciones, pero se mantiene un operativo de búsqueda activo en toda la región del Véneto (norte).

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Redacción web
Agencia EFE

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