La caída de Vladimir Padrino López, militar más leal e incondicional de Nicolás Maduro

Vladimir Padrino López, el militar venezolano más leal a Nicolás Maduro al ejercer por más de una década como ministro de la Defensa, ha sido destituido este miércoles -18 de marzo- por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Aquí los detalles.
La decisión se dio a conocer más de dos meses después del ataque militar de Estados Unidos al país suramericano que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos presos en EEUU, mientras Rodríguez dirige el país bajo el visto bueno de Trump.
Nacido en Caracas en 1963, Padrino López se graduó en la Academia Militar de Venezuela (actual Academia Militar del Ejército Bolivariano) el 5 de julio de 1984. En 1995 estuvo en la Escuela de las Américas de Fort Benning (Panamá, ya clausurada), donde hizo un curso sobre operaciones psicológicas por parte del Ejército de Estados Unidos.
Desde octubre de 2014, ocupó el cargo de ministro de Defensa de Venezuela, siendo uno de los funcionarios más antiguos del Ejecutivo de Nicolás Maduro y el de mayor tiempo en esa cartera en la historia del país suramericano. En 2017, fue relevado como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero se mantuvo como titular de Defensa.
Durante su gestión, fue una figura clave en la articulación del discurso militar bolivariano, defendiendo la doctrina "antiimperialista" y la lealtad de las Fuerzas Armadas al proyecto político del chavismo.
Ha tenido varios episodios en los que se puso a prueba su lealtad al oficialismo. El primero fue la decisión de no unirse al golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 -cuando comandaba el Batallón Bolívar de Fuerte Tiuna- y en 2019 con la llamada 'Operación Libertad', encabezada por Juan Guaidó, el opositor reconocido entonces por numerosos países como presidente interino de Venezuela.
Pese a la presión y al aparente debilitamiento del Gobierno, Padrino se mantuvo fiel al Ejecutivo chavista, del cual siempre se ha mostrado cercano, defendiendo la llamada unión cívico-militar, impulsada por Maduro, pese a que la Constitución establece que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe mantenerse fuera de la militancia política.
En 2024, al cumplir una década en el cargo y tras las elecciones presidenciales cuestionadas por la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional, Maduro lo ratificó nuevamente como ministro de Defensa, reconociendo su papel en la preservación de la estabilidad institucional.
El 10 de enero de 2025, la FANB reafirmó su lealtad a Maduro, luego de que fuera investido como presidente por el Parlamento, pese a los cuestionamientos internos y externos.Entonces, Padrino López reiteró su lealtad a Maduro, pese a que la líder opositora María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia hicieron sendos llamados a la FANB para que reconociera lo que defendían como su triunfo electoral.
En enero de este año, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas, Padrino López calificó el hecho como un "cobarde secuestro" y denunció el asesinato "a sangre fría" de parte del equipo de seguridad presidencial. Estados Unidoslo designó como conspirador para la distribución de cocaína y puso sobre él una recompensa de 15 millones de dólares.
El 4 de enero, formó parte del primer consejo de ministros que encabezó la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, durante el cual se creó una comisión para gestionar la liberación de Maduro.A finales de ese mes, el ahora exministro declaró la lealtad "absoluta" de la FANB a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela y reafirmó la "voluntad de vencer en esta nueva etapa de lucha".
Este mismo miércoles, la presidenta Delcy Rodríguez lo removió de su cargo, que había ocupado por 10 años, y desde hoy será el general Gustavo González López el designado como su sustituto al frente del Ministerio de Defensa.
Esa cercanía quedó más evidenciada en agosto del 2024 cuando el entonces ministro de defensa José Manuel Zelaya Rosales y el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, se reunieron en Caracas con Padrino López, cómplice de Maduro, lo cual incomodó a Estados Unidos y como respuesta el gobierno hondureño suspendió el tratado de extradición que luego tuvo que reactivar gracias a la presión social.
Padrino López calificó aquella reunión con el estrechamiento de "lazos de amistad" con Zelaya y Hernández. Reunión que fue ampliamente criticada por distintos sectores de Honduras.