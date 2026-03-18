La caída de Vladimir Padrino López, militar más leal e incondicional de Nicolás Maduro

Desde octubre de 2014, ocupó el cargo de ministro de Defensa de Venezuela, siendo uno de los funcionarios más antiguos del Ejecutivo de Nicolás Maduro y el de mayor tiempo en esa cartera en la historia del país suramericano. En 2017, fue relevado como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero se mantuvo como titular de Defensa.