Detienen hijo del expresidente de Bolivia Luis Arce por corrupción

La Paz, Bolivia.- La Policía de Bolivia detuvo este miércoles en el este del país a uno de los hijos del expresidente Luis Arce dentro de una investigación por supuesta legitimación de ganancias ilícitas. Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor de Arce (2020-2025), fue detenido por agentes en un edificio en la zona residencial de Equipetrol, en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, confirmó al canal estatal Bolivia TV el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño. "La Policía ha dado cumplimiento a una orden de aprehensión contra el hijo del expresidente Luis Arce Catacora, quien fue ubicado en un departamento en Santa Cruz", sostuvo Montaño.

Según medios locales, Marcelo Arce fue llevado a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz, mientras que Montaño indicó que no se descarta que sea trasladado a La Paz. Se prevé que autoridades del Ministerio de Gobierno (Interior) ofrezcan una conferencia de prensa sobre este caso, del que por ahora no se han dado más detalles. Según la orden de aprehensión contra Marcelo Arce que difundió el canal estatal, en esta investigación también están incluidos el expresidente Arce y sus otros dos hijos, Rafael y Camila. En 2023, Marcelo Arce fue acusado por un diputado afín al expresidente Evo Morales (2006-2019), por presuntamente fungir como intermediario entre el Estado y las empresas que se disputaban los proyectos de litio sin ser funcionario público, en base a una grabación que publicó. La denuncia por este caso fue admitida inicialmente en la Fiscalía pero en abril de 2024 fue rechazada debido a que el audio no podía considerarse prueba y porque Marcelo Arce no trabajaba en la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).