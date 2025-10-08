Arce alerta de "golpe a la democracia" que se pretende dar desde el Legislativo de Bolivia

La Paz, Bolivia.- El presidente de Bolivia, Luis Arce, alertó este miércoles de un intento de "golpe a la democracia" que se pretende dar desde el Legislativo, mediante tres acciones que apuntan a suspender la segunda vuelta para elegir al nuevo mandatario del país prevista para el próximo 19 de octubre.

"Queremos alertar al pueblo boliviano y denunciar enfáticamente ante la comunidad internacional que está en curso un golpe a la democracia desde la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte de algunos diputados y senadores que están pensando en sus propios intereses y no piensan en el pueblo", advirtió Arce en una declaración a los medios.

Arce aseguró que su Gobierno mantiene una "posición absolutamente firme contra todo tipo de plan que atente contra la democracia" y ratificó su "decisión indeclinable de entregar este próximo 8 de noviembre el Gobierno a quien gane las elecciones que están en curso".

Según Arce, la primera acción con la que se busca dar el presunto "golpe" es la reposición de un proyecto de ley planteado por un senador oficialista para prorrogar su mandato y el de las demás autoridades electas para el periodo 2020-2025 y para suspender a los actuales vocales electorales.

El citado proyecto fue propuesto en septiembre por el senador Pedro Benjamín Vargas, legislador por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y perteneciente a la facción leal al actual titular del Senado y excandidato presidencial, Andrónico Rodríguez.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Inicialmente, Vargas retiró el proyecto ante las críticas y rechazos surgidos desde el Gobierno, la oposición y la facción oficialista leal a Arce, pero en las últimas horas, el parlamentario decidió volverlo a presentar y pidió que se trate en una sesión convocada para este miércoles en la Cámara alta.