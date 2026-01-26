Al menos 15 muertos y casi 800 mil hogares sin electricidad en EE UU tras tormenta invernal

Nueva York, Estados Unidos.- Al menos 15 personas han fallecido por la tormenta invernal que afecta a dos tercios de la geografía estadounidense desde este fin de semana y que también ha llevado este lunes a que 800.000 hogares permanezcan sin electricidad.

Hasta ahora, 15 personas han fallecido por el frío o la nieve. En Texas, una joven de 16 años murió en Frisco en un accidente de trineo, según la Policía, mientras que otra persona fue hallada sin vida en una gasolinera en la capital del estado, Austin, por aparente hipotermia.

Mientras, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó el domingo de que cinco personas han muerto en la ciudad.

"Aunque aún desconocemos las causas de sus muertes, no hay nada que nos recuerde con más fuerza el peligro que supone el frío extremo y lo vulnerables que son muchos de nuestros vecinos, especialmente los neoyorquinos sin hogar", indicó Mamdani en una conferencia de prensa.