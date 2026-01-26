Ciudad Juárez se cubre de nieve tras intensa tormenta invernal

La caída de nieve en la frontera norte de México, en el marco de una tormenta invernal que afecta a amplias zonas del sur de Estados Unidos, llevó a familias a salir a las calles para presenciar el fenómeno, mientras que autoridades de Protección Civil emitieron recomendaciones preventivas ante el frío extremo que se avecina. La zona no cuenta con edificaciones apropiadas para enfrentar la nevada.