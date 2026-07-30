ADN antiguo confirma que europeos introdujeron la viruela en América

Redacción Internacional.- El análisis del genoma antiguo del virus de la viruela hallado en momias de dos individuos en el norte de Chile, que vivieron aproximadamente entre finales del siglo XV y principios del XVII, ha confirmado que los colonizadores europeos llevaron a América esta enfermedad. Se trata de la primera prueba genética directa que vincula los brotes de viruela de la época colonial europea en América con las cepas que circulaban en el Viejo Mundo y este jueves aparece descrita en la revista Science.

Los investigadores, entre ellos el biotecnólogo chileno afiliado al Trinity College de Dublín Bruno Romero, han analizado ADN viral antiguo recuperado de dos individuos de una comunidad local que vivió entre finales del siglo XV y principios del XVII en el norte de Chile. Los análisis evidencian que los virus de las momias pertenecieron a un linaje, ahora extinto, del virus de la viruela que se sitúa evolutivamente entre las cepas europeas medievales y las que circularon en siglos posteriores.

Evolución

El virus de la viruela experimentó un largo período de cambios genéticos hasta el siglo XVI, pero su evolución se ralentizó notablemente durante el apogeo de la expansión colonial y las grandes epidemias que provocó esta enfermedad en los siglos XVII y XVIII. Esto indicaría que el virus pudo haber alcanzado lo que los investigadores llaman un "óptimo evolutivo", lo que le permitió propagarse con éxito sin necesidad de una mayor adaptación. Esa estabilidad evolutiva de la viruela habría finalizado en el siglo XIX, cuando se generalizó la vacunación. Sin embargo, a medida que aumentaron los niveles de inmunidad, el ritmo de la evolución viral volvió a acelerarse. "Nuestros hallazgos muestran cómo acontecimientos históricos importantes, como la colonización, los cambios demográficos o la vacunación, moldearon la evolución de una de las enfermedades infecciosas más devastadoras de la humanidad", señala Romero. A su juicio, este trabajo es un gran ejemplo de "cómo el ADN antiguo puede desvelar aspectos de la historia de las enfermedades que no se aprecian únicamente en los registros, lo que abre nuevas oportunidades para estudiar epidemias pasadas y su impacto en las poblaciones humanas a nivel mundial".

¿Cómo se erradicó?