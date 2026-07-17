Costa Rica confirma tercer caso de viruela del mono y mantiene vigilancia activa

San José, Costa Rica- El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este viernes el tercer caso de viruela símica o viruela del mono, por lo que destacó que mantiene activos los protocolos de investigación epidemiológica para identificar la fuente de infección.

El reporte del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) del Ministerio de Salud indicó que se trata de un hombre de 37 años, vecino de la provincia de Heredia (centro), quien se encuentra en condición de salud estable y cumple con la orden sanitaria de aislamiento.

Con este nuevo caso, Costa Rica registra tres casos confirmados de viruela del mono en lo que va del año 2026. El primer caso corresponde a un hombre de 52 años, vecino de la capital San José; el segundo, a un hombre de 27 años, también residente de esa provincia, ambos permanecen estables de salud.

Las investigaciones epidemiológicas determinaron que este tercer caso presenta relación epidemiológica con el segundo caso confirmado.