27 niños y una profesora mueren al desplomarse el techo de una escuela en Pakistán

Islamabad, Pakistán.- Al menos 28 personas (27 niños y una profesora), murieron este jueves y otras 20 resultaron heridas al derrumbarse el techo de una escuela privada en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, mientras se impartían clases, en un accidente cuyas operaciones de rescate ya han concluido. "El número de fallecidos ha llegado a 28, incluida una profesora, y otras 20 personas están heridas", confirmó a EFE Muhammad Asim, portavoz del hospital Lady Reading de Peshawar.

El techo se desplomó durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en las aulas, y dejó a varios menores y docentes atrapados bajo los escombros. Los equipos de respuesta a desastres del servicio de emergencias Rescue 1122 acudieron al lugar con ambulancias y emprendieron una operación para retirar los restos de la estructura, según informó el organismo en un comunicado. "Los equipos de rescate han retirado todos los escombros y no quedan más niños heridos en el lugar", afirmó el comisionado adjunto de Peshawar, Afaq Wazir, en declaraciones a la cadena pakistaní Geo News. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse