Dos periodistas asesinados por una pandilla en Haití

PUERTO PRÍNCIPE, HAÍTI.- Dos periodistas haitianos fueron asesinados el jueves por una pandilla de la periferia de la capital Puerto Príncipe, dijo la emisora de radio que empleaba a las víctimas.



Wilguens Louissaint y Amady John Wesley fueron asesinados en un tiroteo y un tercer periodista que los acompañaba logró escapar, dijo a la AFP la emisora Radio Ecoute FM.



Los homicidios ocurrieron cuando las bandas criminales han ampliado su alcance más allá de los barrios marginales de Puerto Príncipe.

El área de Laboule 12, desde dónde los tres periodistas informaban el jueves, es objeto de intensos enfrentamientos entre bandas armadas que intentan tomar el control de la zona.



Una ruta que atraviesa el área es la única alternativa para llegar a la mitad sur del país, además de la carretera principal, controlada desde junio por una de las pandillas más poderosas del país.



Hace seis meses el presidente Jovenel Moise fue asesinado en su residencia privada de la capital, sumiendo a Haití en una crisis política aún más profunda y empeorando la situación de seguridad que sus habitantes deben afrontar a diario.



El país registró al menos 950 secuestros en 2021 según el Centro para Análisis e Investigación de los Derechos Humanos.



Menos equipada y enfrentando a grupos criminales que poseen fuertes arsenales, la policía de Haití no ha intentado organizar ningún operativo a gran escala contra las pandillas desde marzo de 2021.



El 12 de marzo cuatro policías fueron muertos al intentar una operación en un barrio de Puerto Principio utilizado por una banda para esconder a sus secuestrados.



La impunidad de las pandillas muestras las debilidades del sistema de justicia penal de Haití, donde las investigaciones rara vez tienen éxito.



El asesinato en abril de 2000 del periodista Jean Dominique, el reportero más famoso de la isla en ese momento, sigue sin resolverse.



En junio de 2021, el periodista Diego Charles fue asesinado, junto con un activista político de la oposición y otras 13 personas. Los responsables no han sido identificados por las autoridades.



El fotoperiodista Vladjimir Legagneur nunca regresó de un viaje que emprendió en marzo de 2018 para hacer un reportaje en el barrio Martissant, ahora totalmente controlado por pandillas.



La policía aún no reveló los resultados de una prueba de ADN que dijeron que realizaría en un cuerpo encontrado pocos días después de su desaparición.



También siguen inconclusas las investigaciones de otros periodistas en junio y octubre de 2019



Tampoco se completaron las investigaciones sobre los asesinatos de otros dos periodistas ocurridos en junio y octubre de 2019.

