Decenas se manifiestan contra vacunación infantil anticovid en Costa Rica

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- Un centenar de personas se manifestó este miércoles en Costa Rica contra la vacunación infantil obligatoria contra el covid-19.



"Nuestro objetivo es que bajo ninguna razón se decrete como obligatoria la vacunación de niños y jóvenes, esto debe ser una decisión de los padres y madres responsables de ellos", expuso Rafael Rivas, uno de los manifestantes, frente al edificio de la Sala Constitucional en la capital, San José.

A mediados de diciembre, la entidad rechazó anular la directriz gubernamental que exige la inmunización de niños mayores de cinco años.



El recurso para la anulación había sido interpuesto por unos 100 ciudadanos que argumentaron que la vacuna pone en riesgo la salud por "las sustancias tóxicas" que posee.



La Sala Constitucional concluyó en esa ocasión que "la obligatoriedad obedece a la necesaria protección del derecho humano de todo niño a la salud y a la tutela del interés superior del menor y el resguardo de la salud pública".



Pese a ello, el grupo opositor cantó durante la mañana de este miércoles consignas de "¡libertad, libertad!" y portó pancartas con lemas como "Dejen a los niños en paz", "Tengo derecho a decir no" y "No grafeno en niños".

Incluso participaron niños y uno de ellos mostró un cartel con la frase "No me quiero vacunar".



La población entre 12 y 19 años acumula un porcentaje de vacunación de 88,7% con una dosis y 73,8% con dos dosis, según cifras de la Caja Costarricense de Seguro Social.



Los menores entre cinco y 11 años aún no comienzan el proceso de inmunización, que arrancaría a mediados de enero o inicios de febrero, según el gobierno.



La situación se produce en medio de un incremento del 167% de casos en una semana en Costa Rica, impulsado por la llegada de la variante ómicron - altamente contagiosa - y las celebraciones navideñas.



En la semana del 26 de diciembre al 1 de enero se registraron 3.385 casos, mientras que entre el 19 y 25 de diciembre hubo 1.267.



Pese al incremento de contagios se redujeron las hospitalizaciones y fallecimientos.

