Liberan preso político acusado de ayudar a huir a Juan Guaidó

Caracas, Venezuela.- Camilo Roso, exprefecto de un municipio del estado venezolano de Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), fue liberado este jueves tras cumplir más de cinco años de prisión, donde estuvo recluido acusado de haber ayudado al entonces diputado Juan Guaidó a salir de Venezuela en 2019. "Le doy muchas gracias a mi esposa que estuvo muy pendiente todo el tiempo, mis hijos, estuvieron pendiente de todo", señaló Roso a los medios de comunicación que se encontraban las afueras de la cárcel del Rodeo III en el estado Miranda, a 881 kilómetros de su natal Táchira. El también activista del partido Acción Democrática (AD) señaló que su familia siempre se preocupó porque recibiera atención médica al ser un paciente oncológico y haber sufrido dos infartos.

Entretanto, su esposa, Francia de Roso, dijo estar "muy emocionada" por la liberación de su marido y señaló que ahora tendrá que acudir a médicos especialistas para verificar su estado de salud. "Son cinco años y dos meses largos que tengo en esta lucha, soy de La Fría y tuve que venirme, dejar todo botado, por venir a esperar a mi esposo", sostuvo, al también agradecerle a Dios, a los medios de comunicación y a todos los demás familiares que se acompañaron esperando las liberaciones de sus parientes. Francia de Roso indicó que su esposo fue acusado de los delitos de traición a la patria y asociación, pero que el tribunal decidió darle la libertad plena.

En septiembre de 2019, el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidió la detención de cuatro funcionarios del estado Táchira, entre ellos Roso, a los que acusó de haber ayudado al expresidente del Parlamento Juan Guaidó a burlar una prohibición de salida del país en febrero de ese mismo año. En enero de 2019, Guaidó desconoció el Gobierno de Nicolás Maduro se proclamó como presidente interino, al ejercer la jefatura del Parlamento, dominado por la oposición. Por esta acción la Fiscalía abrió una investigación y le prohibió salir del país, una medida que Guaidó burló a finales de febrero de 2019 cuando se presentó en la ciudad colombiana de Cúcuta para liderar un intento por ingresar ayuda humanitaria a Venezuela.