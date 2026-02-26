Hillary Clinton: "No conocí a Epstein, pero coincidí con Maxwell en eventos"

Washington, Estados Unidos.- El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos comenzó este jueves a interrogar a la ex secretaria de Estado y ex primera dama Hillary Clinton sobre su supuesta relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El interrogatorio, que se realiza a puerta cerrada en Chappaqua (Nueva York), localidad donde residen los Clinton, tiene lugar un día antes de que el expresidente Bill Clinton comparezca también en el mismo sitio. El presidente del comité, el republicano James Comer, declaró ante la prensa antes del inicio de la sesión que los Clinton demoraron durante seis meses su cooperación con el Congreso y que solo accedieron a comparecer tras la amenaza de ser declarados en desacato.

Comer subrayó que los Clinton no están acusados de ningún delito, pero sostuvo que persisten "muchas preguntas" sin respuesta sobre su relación con Epstein, quien murió en prisión en 2019, y con su cómplice Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años de cárcel. Bill Clinton reconoce haber realizado varios viajes a principios de la década del 2000 en el avión privado de Epstein por motivos filantrópicos, pero niega ser conocedor de los delitos del magnate. Por su parte, Hillary Clinton afirma que no conoció a Epstein, pero reconoce haber coincidido en varias ocasiones con Maxwell en eventos de la Fundación Clinton.