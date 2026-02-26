Funeral de Jesse Jackson inicia con un velatorio público en Chicago

Chicago, Estados Unidos.- Las honras fúnebres de Jesse Jackson comenzaron este jueves en Chicago con una procesión y un velatorio público en homenaje al icónico activista estadounidense por los derechos civiles, fallecido la semana pasada a los 84 años.

Los restos de Jesse Jackson reposarán durante dos días en la sede de su organización, la Rainbow PUSH Coalition, en esa ciudad del estado de Illinois. Luego serán trasladados a su natal Carolina del Sur y a la capital, Washington, antes de regresar a Chicago para un funeral previsto a finales de la próxima semana.

En Carolina del Sur, el reverendo bautista será velado con honores en el Capitolio estatal de Columbia, capital del estado, con un servicio privado seguido por uno público que incluirá una ofrenda floral en la rotonda del edificio gubernamental.