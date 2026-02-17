Jesse Jackson, el activista que quiso convertirse en Martin Luther King

Estados Unidos.- Jesse Jackson no logró convertirse en el nuevo Martin Luther King Jr. tras el asesinato de ese líder en 1968, pero sí allanó el camino para que otro político, Barack Obama, cumpliera décadas después su otro gran sueño: ser el primer presidente negro de Estados Unidos.

El reverendo bautista, fallecido este martes a los 84 años, fue el afroamericano más influyente de Estados Unidos en el último tercio del siglo XX y su impacto trascendió las fronteras del país, sobre todo con su lucha contra el apartheid en Sudáfrica y por los derechos de los palestinos.

Sus dos campañas presidenciales fallidas, en las primarias demócratas de 1984 y 1988, le convirtieron en el primer aspirante negro con opciones de imponerse en unas elecciones nacionales en Estados Unidos, un legado que quedó reflejado en sus lágrimas de emoción por la victoria de Obama en 2008.

Pero también fue una figura polémica, marcada por un ego y una ambición desbordantes que despertaron suspicacias entre otros activistas por los derechos civiles, especialmente los seguidores de Martin Luther King, al que consideraba su mentor desde que le conoció en 1965 durante la marcha de Selma (Alabama).

"Jesse quería ser Martin", dijo Ralph David Abernathy, el colaborador más cercano de King, al diario The New York Times.

Una foto de abril de 1968 le muestra sonriente, junto a King, en el mismo balcón del motel de Memphis en el que la leyenda del movimiento de los derechos civiles fue asesinado al día siguiente: Jackson presenció el fatal momento y, en los días posteriores, trató de liderar el duelo nacional.

Otros miembros del círculo más íntimo de King le reprocharían durante años su afán de protagonismo en ese momento: aseguró que había sido el último en hablar con él, algo cuestionado por otros colaboradores, y dio una entrevista con un jersey que -dijo- estaba manchado con la sangre del líder asesinado.