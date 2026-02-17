Trump elogia a Jesse Jackson, un "buen hombre, con mucha personalidad y coraje"

Washington, Estados Unidos.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió este martes al fallecido reverendo Jesse Jackson, un "buen hombre" de personalidad arrolladora al que aseguró conocer bien, e insistió en que, a pesar de las "falsas" acusaciones de racismo en su contra, siempre mantuvo una buena relación con el veterano activista afroestadounidense. "El reverendo Jesse Jackson ha muerto a los 84 años. Lo conocí bien, mucho antes de ser presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, coraje y 'astucia callejera'. Era muy afable, alguien que de verdad amaba a la gente", escribió Trump en Truth Social.

El mandatario republicano aseguró que "a pesar de que los canallas y lunáticos de la izquierda radical, todos demócratas" lo llaman "falsa y constantemente racista", para él "siempre fue un placer ayudar a Jesse a lo largo del camino".

La icónica figura del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos, dejó oficialmente en 2023 su organización Rainbow PUSH Coalition, que fundó en 1971 en defensa de esos derechos y de la justicia internacional. Jackson fundó Operation PUSH en 1971, tres años después del asesinato de su compañero de activismo Martin Luther King en Memphis, que él presenció.