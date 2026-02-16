La fiscal general de Guatemala, sancionada por EE UU y la UE, es candidata al Constitucional

Ciudad de Guatemala, Guatemala.-La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por presunta corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), es una de los 11 aspirantes al cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, que está previsto se designe este lunes.

Este cargo de magistrado, uno de los cinco titulares de la Corte de Constitucionalidad, para el período 2026-2031, será elegido por miembros del Consejo Universitario de la Universidad de San Carlos (Usac), la única estatal del país.

De acuerdo con organizaciones locales e internacionales, la integración de la Corte de Constitucionalidad será determinante para el rumbo de la lucha contra la corrupción en Guatemala durante los próximos años.