  1. Inicio
  2. · Mundo

Estados Unidos ofrece recompensa de hasta $5 millones por capos de Sinaloa

Estados Unidos informó que se dará una recompensa de cinco millones de dólares a quien brinde información acertada de 2 capos conocidos en Sinaloa

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 16:19
Estados Unidos ofrece recompensa de hasta $5 millones por capos de Sinaloa

Los narcotraficantes buscados son René Arzate García, alias La Rana, y su hermano, Alfonso Arzate García, alias Aquiles.

 Foto :Cortesía

Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de dos capos del narcotráfico vinculados al poderoso Cartel de Sinaloa.

Los narcotraficantes buscados son René Arzate García, alias La Rana, y su hermano, Alfonso Arzate García, alias Aquiles, considerados capos de la plaza de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, para el Cartel de Sinaloa, catalogado como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

Ambos están acusados de narcotráfico en el Distrito Sur de California desde 2014 y en 2023 fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Romeo Vásquez acusa a "Mel" Zelaya de venganza política y pide juicio político contra fiscal general

Según la agencia antidrogas DEA, La Rana y Aquiles han controlado conjuntamente el área de Tijuana durante los últimos 15 años manteniendo su autoridad mediante la violencia.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, los hermanos son figuras clave en el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha causado una grave crisis de opioides en Estados Unidos y que Trump catalogó como "arma de destrucción masiva".

"Vinieron directamente a matarlo": datos del crimen contra ciudadano de origen chino en SPS

El anuncio de esta recompensa se produce menos de una semana después del operativo del Ejército mexicano apoyado por la inteligencia estadounidense que derivó en la muerte en Jalisco del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el narcotraficante más buscado del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias