Basquetbolista secuestrado mencionó sus nexos con “El Chapo Isidro”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El nombre del narcotraficante mexicano Fausto Isidro Meza-Flores, alias "El Chapo Isidro" volvió a robarse las portadas de los medios luego de que el basquetbolista Alexis Cervantes, quien pasó varios días desaparecido en el estado de Michoacán lo mencionara en un video.



El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a capo de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación.

LEA TAMBIÉN: Israel detecta el primer caso de 'flurona': infección de gripe y covid



"El Chapo Isidro" mantiene una guerra con el Cártel de Sinaloa (CDS), organización a la que antes le sirvió Joaquín “el Chapo” Guzmán, pero después se quedó con el bando del Cártel de los Beltrán Leyva, desde entonces, ambos grupos se pelean la plaza de Sonora, Navojoa, Cajeme, así como parte de Hermosillo y Guaymas.

Video donde menciona al capo

El basquetbolista fue encontrado vivo el 28 de diciembre con vida luego de ser secuestrado presuntamente por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



Tras que fue liberado, el cártel difundió un video donde sale el jugador hablando de los motivos por lo que lo secuestraron, en el mismo menciona al Chapo Isidro Alexis Cervantes.



“Soy Alexis Francisco Cervantes Guerrero, originario de Guasave, Sinaloa. Soy basquetbolista profesional y trabajé por 14 años. El motivo por el cual estoy aquí es porque unas personas que hicieron una parada, encontraron en mi celular cosas que son fotos, videos con armas, fotos con la mafia de Sinaloa. Fotos con mi primo que trabajaba para (el narcotraficante) Chapo Isidro, el jefe de pistoleros de una zona de Guasave que patrullaba”, dijo.



“Un día hablamos y nos fuimos a tomar. Me gustó. Me gusta el desmadre, me encanta la cocaína. Y es el motivo por el que estoy aquí. Comentarios en los que me burlo de los cárteles de aquí de Michoacán como si yo fuera alguien pesado, soy un simple basquetbolista pendejo, fanfarrón, farol, que quise demostrar algo que no es”, dice.

Vea aquí: ¿Tres dosis de vacunas podrán resistir a la variante ómicron del coronavirus?