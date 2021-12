Presidentes de México y Guatemala lamentan muerte de 53 migrantes centroamericanos  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente de México, Andrés López Obrador y el de Guatemala, Alejandro Giammattei, lamentaron la noche de este jueves la muerte de al menos 53 migrantes centroamericanos, mientras que 17 permanecen graves tras accidente, según informes preliminares.



La tragedia sucedió cuando un tráiler chocó contra un muro de contención y volcó en una carretera del sureño estado mexicano de Chiapas, informaron fuentes de la fiscalía estatal de ese país.



VEA: Accidente deja 49 migrantes muertos en sur de México; se desconoce si hay hondureños



Aún no se confirma si entre los fallecidos hay hondureños. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por el momento, no ha dado declaraciones.



Sin embargo, el mandatario guatemalteco Giammattei no descarta que alguno de sus compatriotas figure entre los muertos.



"Lamento profundamente la tragedia en el Estado de Chiapas y me solidarizo con las familias de las víctimas a quienes ofrecemos toda la asistencia consular necesaria incluyendo las repatriaciones", escribió el presidente de Guatemala.

Por su parte, Andrés López Obrador dijo que: "Lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes centroamericanos. Es muy doloroso. Abrazo a los familiares de las víctimas".

Lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes centroamericanos. Es muy doloroso. Abrazo a los familiares de las víctimas. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 10, 2021

Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración mexicano comunicó que "coordina esfuerzos con autoridades nacionales, estatales y municipales, para brindar asistencia consular, identificar los cuerpos, cubrir los gastos funerarios y facilitar la repatriación de los restos a los países de origen".

Coordina esfuerzos con autoridades nacionales, estatales y municipales, para brindar asistencia consular, identificar los cuerpos, cubrir los gastos funerarios y facilitar la repatriación de los restos a los países de origen. — INM (@INAMI_mx) December 10, 2021

De momento, la cancillería hondureña está en coordinaciones con el Gobierno de México para verificar o descartar si hay hondureños fallecidos o heridos.