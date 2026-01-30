Cuba recibe asistencia de EE UU para damnificados por huracán Melissa

La Habana, Cuba.- Cuba recibió este viernes un cuarto lote de ayuda humanitaria de Estados Unidos para los damnificados por el huracán Melissa en la región oriental del país, según informó la organización católica Cáritas. Este nuevo cargamento -el valor total de la ayuda anunciada por Washington está valorada en 3 millones de dólares- arribó al aeropuerto internacional de la provincia Holguín (noreste). Los paquetes están compuestos por 588 lotes de alimentos y 585 de higiene, que serán distribuidos en comunidades de Cauto Cristo, en la provincia vecina de Granma.

La organización católica señaló que el donativo será entregado "de manera paulatina" a través de una red que incluye a "voluntarios, los equipos de Cáritas parroquiales, diocesanos y órdenes religiosas locales". Además, explicó que la distribución seguirá "los criterios de selección según el grado de afectación y vulnerabilidades" que contemplan a las "madres solteras con hijos pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad y con movilidad reducida o nula". Como las remesas anteriores, este envío viajó acompañado por una representación de la arquidiócesis de Miami (Estados Unidos).