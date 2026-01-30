Millones de personas en EE UU enfrentarán nueva ola de frío con temperaturas mínimas récord

Nueva York, Estados Unidos.-Millones de personas en Estados Unidos están amenazadas por una nueva ola de frío que dejará temperaturas mínimas récord en algunos puntos del país, especialmente en el sur y en la costa este, desde este viernes hasta el próximo lunes. En momentos en que los estadounidenses están lidiando aún con los estragos de la tormenta invernal de la pasada semana -que aún mantiene a 244.579 hogares sin energía eléctrica según Poweroutage.com- se cierne sobre el país una nueva ola de frío que ocasionará que las ya gélidas temperaturas desciendan a niveles históricos y que algunos estados reciban un poco más de nieve. El sur del cálido estado de Florida también se verá afectado por esta ola de frío polar, el más frío en 15 años, y la nieve llegaría incluso a las costas de Tampa, Sarasota y Fort Myers.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), la tormenta se desarrollará justo frente a la costa de Carolina del Norte desde la noche del viernes hasta la noche del sábado. El temporal traerá fuertes nevadas y vientos generalizados desde el sur de los Apalaches hasta las Carolinas, el sur de Virginia y el norte de Georgia, así como inundaciones a lo largo de la costa este. En Carolina del Norte y Virginia se esperan además acumulaciones generales de 4 a 12 pulgadas de nieve y en Georgia y Carolina del Sur, de 2 a 5 pulgadas. El SNM explicó que una masa de aire ártico, anclada sobre el este de Canadá, se está moviendo hacia el sur, lo que también impactará dos tercios del este del país y ocasionará temperaturas más frías. "A medida que el núcleo del aire extremadamente frío se mueve sobre el Golfo, que aún está muy cálido, la energía potencial liberada dará como resultado la formación de un ciclón costero que podría intensificarse peligrosamente justo al sureste de EEUU este fin de semana", y se intensificará mientras se expande en tamaño, advirtió además el SNM.