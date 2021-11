La nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica acumula más de 30 mutaciones

CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA.- La nueva variante del covid-19 que apareció en Sudáfrica, llamada "ómicron", presenta más de 30 mutaciones en la proteína de la espícula, la llave del virus para abrir la cerradura de la célula humana, según investigaciones.



Según los expertos, algunas de estas mutaciones con la evolucionada enfermedad ya se habían detectado en mutaciones anteriores, como ser la alfa, identificada en Reino Unido, y la delta, registrada en India.

Lo preocupante de estas variantes, es que las mismas se asocian con una mayor transmisibilidad y cierta capacidad para escapar de las defensas del cuerpo humano, tanto las naturales como las generadas por las vacunas.



Mientras tanto, el Instituto Nacional para las Enfermedades Infecciosas de Sudáfrica, detalló que los síntomas de las variantes son los mismos a las primeras y que también hay personas asintomáticas.

¿Por qué es preocupante?

"Esta es preocupante, y es la primera vez que lo digo desde la delta", aseguró en Twitter el virólogo británico Ravi Gupta sobre esta nueva variante denominada B.1.1.529.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó este viernes como "preocupante".



Por una parte son sus características genéticas, por otra, lo que está sucediendo en la región de Sudáfrica donde apareció.



Desde el punto de vista genético posee un número de mutaciones inhabitualmente elevado. Una treintena de ellas en la proteína spike, la llave de entrada del virus en el organismo.



En base a la experiencia de las anteriores variantes se sabe que algunas de esas mutaciones pueden conllevar una enorme capacidad de transmisión y una disminución de la eficacia de las vacunas.



"Si nos basamos en la genética, es cierto que hay algo muy particular que puede ser preocupante", dijo a la AFP Vincent Enouf, del Centro Nacional de Referencia de virus respiratorios del Instituto Pasteur en París.



El otro aspecto preocupante: el número de casos y el porcentaje de covid-19 atribuido a esta cepa está aumentando de manera muy rápida en la provincia sudafricana de Gauteng (que comprendre Pretoria y Johannesburgo), donde fue detectado inicialmente.



Se necesitarán "varias semanas" para comprender mejor la nueva variante y saber si es más transmisible, más peligrosa y más resistente a las vacunas, destacó la OMS el viernes.



"Hay que ser razonables, continuar vigilando y no alarmar completamente a la población", pidió Vincent Enouf.



"Los virólogos - y yo me incluyo - estamos preocupados. Pero no creo que nadie pueda concluir que todo está en peligro, basándose únicamente en los datos que disponemos" añadió mediante un tuit la estadounidense Angela Rasmussen.



Un mensaje que no tuvo mucho efecto en los mercados mundiales, que cayeron este viernes.

