"Facebook daña a los niños y debilita la democracia": exempleada de la red social

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Una exempleada de Facebook comentó el martes ante los miembros del Congreso que la compañía sabe que su plataforma propaga información falsa y contenido que es dañino para los niños, pero que se niega a realizar cambios que podrían perjudicar sus ingresos.



Hablando ante la Subcomisión de Protección al Consumidor del Senado, la antigua científica de datos de Facebook, Frances Haugen, declaró ante los legisladores que se necesitan nuevas regulaciones para obligar a Facebook a mejorar sus plataformas. Sin embargo, se abstuvo de pedir la disolución de la empresa, señalando que eso no arreglaría los problemas existentes y en lugar de eso, provocaría que Facebook se convirtiera en un “Frankenstein” que siguiera causando daño en todo el mundo mientras que un Instagram separado se lleva la mayor parte de los dólares de la publicidad.



Las labores para aprobar regulaciones nuevas a las redes sociales han fracasado en ocasiones anteriores, pero los senadores dijeron el martes que las nuevas revelaciones en torno a Facebook muestran que el tiempo de la inacción ha terminado.



Estos son algunos de los momentos más destacados de la audiencia del martes:

Facebook sabe que causa daño a personas vulnerables

Haugen dijo que Facebook sabe que las personas vulnerables se ven afectadas por sus sistemas, desde los niños que son susceptibles de sentirse mal con su cuerpo por culpa de Instagram hasta los adultos que están más expuestos a la desinformación después de enviudar, divorciarse o experimentar otras formas de aislamiento como mudarse a una nueva ciudad.



La plataforma está diseñada para aprovechar las emociones negativas para mantener a las personas conectadas a la red social, señaló.



“Están al tanto de los efectos secundarios de las decisiones que han tomado en torno a la amplificación. Saben que los rankings basados en algoritmos, o en la interacción, mantienen a la gente en sus sitios por más tiempo. Tienes sesiones más largas, te metes más seguido y eso les genera más dinero”, explicó.

La informante tocó un tema sensible

Durante la audiencia, la senadora por Tennessee Marsha Blackburn, la republicana de mayor rango en la comisión, dijo que acababa de recibir un mensaje de texto del portavoz de Facebook, Andy Stone, en el que señalaba que Haugen no trabajaba en seguridad infantil ni en Instagram y tampoco investigó estos temas y no tiene conocimiento directo del asunto por su trabajo en Facebook.



Haugen aclaró en varias ocasiones que no trabajó de manera directa sobre estas cuestiones, pero que basó su testimonio en los documentos que tenía o en su propia experiencia.



Pero la declaración de Facebook destacó su participación limitada y su periodo relativamente corto dentro de la compañía, cuestionando su experiencia y credibilidad. Eso no le gustó a todo el mundo.



La táctica de Facebook “demuestra que no tienen una buena respuesta a todos estos problemas de los que la están atacando”, comentó Gautam Hans, experto en derecho tecnológico y libertad de expresión de la Universidad de Vanderbilt.

Pequeños cambios podrían hacer una gran diferencia

Según Haugen, hacer cambios que reduzcan la difusión de información errónea y otros contenidos nocivos no requeriría de reinventar por completo las redes sociales. Uno de los cambios más sencillos podría ser simplemente organizar las publicaciones en orden cronológico en lugar de dejar que las computadoras hagan predicciones de lo que la gente quiere ver con base en qué tanta interacción, buena o mala, podrían atraer.



Otro era añadir un clic adicional antes de que los usuarios puedan compartir fácilmente el contenido, algo que, señaló, Facebook sabe que puede reducir drásticamente la información falsa y el discurso de odio.



"Muchos de los cambios de los que estoy hablando no van a hacer que Facebook deje de ser una compañía rentable, sólo no será una empresa ridículamente rentable como lo es hoy”, dijo.



Añadió que Facebook no hará esos cambios por su cuenta si eso puede frenar el crecimiento, a pesar de que la propia investigación de la empresa demostró que la gente usa menos la plataforma cuando está expuesta a más contenido tóxico.



“Uno pensaría que un Facebook más amable, amigable y más colaborativo podría tener más usuarios dentro de los próximos cinco años, así que es por el bien de todos”, comentó.

Un vistazo dentro de la compañía

Haugen describió el entorno corporativo de Facebook tan similar al de una máquina y tan impulsado por las métricas que resultaba difícil frenar los daños conocidos que, de abordarse, podrían perjudicar el crecimiento y los ingresos.



Señaló que la famosa filosofía organizacional “plana” de la compañía, con pocos niveles de gestión y un lugar de trabajo de planta abierta en su sede de California que reúne a casi todo el personal en una enorme sala, era un impedimento para el liderazgo necesario para acabar con las malas ideas.



Dijo que la compañía no pretendía ser una plataforma destructiva, pero que notó que el director general, Mark Zuckerberg, tiene un poder considerable debido a que controla más del 50% de las acciones con derecho a voto y que dejar que las métricas impulsen decisiones fue en sí una decisión de su parte.



“Al final, la responsabilidad es de Mark”, puntualizó Haugen.

Indignación bipartidista

Demócratas y republicanos de la comisión dijeron que la audiencia del martes mostró la necesidad de nuevas regulaciones que cambien la forma en la que Facebook aborda a sus usuarios y amplifica el contenido. Dichas labores han fracasado en Washington en ocasiones anteriores, pero varios senadores señalaron que el testimonio de Haugen podría ser el detonante para el cambio.



“Nuestras diferencias son muy pocas, o parecer ser pocas de cara a las revelaciones que hemos escuchado, así que espero que podamos avanzar”, comentó el senador Richard Blumenthal, el presidente del panel.



Sin embargo, la senadora Amy Klobuchar reconoció que Facebook y otras compañías tecnológicas tienen mucho poder en la capital de la nación, poder que ya bloqueado reformas en ocasiones anteriores.



“Hay grupos de interés en cada esquina de este edificio que han sido contratados por la industria tecnológica”, señaló Klobuchar. “Facebook y las demás compañías tecnológicas están gastando mucho dinero en esta ciudad y la gente los está escuchando”.